İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "2016 Dünya İnsani Yardım Raporu'na göre, 2015'te dünyada ABD'den sonra en fazla yardım yapan ülke Türkiye. Dünyada yapılan her 10 TL’lik yardımın 1 TL’si ülkemiz, milletiyle birlikte yapıyor. Türk Kızılayı da burada önemli bir rol oynuyor." dedi.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ile Türk Kızılayı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen, 'Bir çift ayakkabı da sizden, hedef 100 bin çift' kampanyasının plaket takdimi ve töreni, 57. AYMOD Uluslararası Ayakkabı ve Moda Fuarı kapsamında düzenlenen kokteylde gerçekleştirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Süleyman Gürsoy'un katıldığı ödül töreninde, yardım kampanyasına destek veren sektör temsilcilerine plaketleri verildi

- "Üretmeden ayakta kalmak çok zor"

Burada konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, üretimin Türk ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yardım kampanyasını başlatanlara ve kampanyaya katılanlara teşekkür eden Muş, şöyle konuştu:

"2016 Dünya İnsani Yardım Raporu'na göre, 2015'te dünyada ABD'den sonra en fazla yardım yapan ülke Türkiye. Dünyada yapılan her 10 TL'lik yardımın 1 TL'si ülkemiz, milletiyle birlikte yapıyor. Türk Kızılayı da burada önemli bir rol oynuyor. Şirketlerimizin her zaman güçlü olmasını isteriz. Ayakkabı sektörü 2016’da 708 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş, 2017 için de 1 milyar dolar hedefi koymuş. Bu miktarlar ne kadar büyürse şirketlerimiz de o kadar büyür. Üretimi daha fazla yapmak için çalışacağız. Üretmeden hayatta kalmak ve dünya ile rekabet etmek çok zor. Ayakkabı sektörünün 2017 yılı için koyduğu 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını düşünüyorum."

- "İhracat hedefimiz 1 milyar dolar"

Ayakkabı sektörünün 2016'da 708 milyon dolar ihracat yaptığına dikkati çeken TASD Başkanı Süleyman Gürsoy ise "Ayakkabı sektörü daha fazla ihracat, yeni pazarlar keşfetmek için var gücüyle çalışıyor. 2016'da 708 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, bu yıl hedefimiz 1 milyar dolar." dedi.

Gürsoy, şöyle konuştu:

"AYMOD, Türk ayakkabı sektörünün yurt dışına bakan yüzü. Fuarımızda, markalarımızı yurt dışından gelen yabancı ve yerli ziyaretçilerimizle buluşturduk. Dernek olarak en büyük hedefimiz; daha fazla üretim, daha fazla özgün tasarım ve daha fazla ihracat. Daha fazla ihracat için pazar çeşitliliğimizi geliştirmemiz şart. 500 yabancı misafirimizin uçak ve konaklama maliyetlerini karşılayarak sektörümüze ve fuarımıza katkıda bulunan CNR yönetimine, İDMİB’e, İTO’ya ve dernek üyelerimize teşekkürlerimi sunarım. Kısa süre önce Türk Kızılayı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyası ile ülkemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Her şeyden önce 'insan' diyoruz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de ayakkabı sektörünün yakaladığı ivmeye dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yanı başımızda milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor. Bu da yetmezmiş gibi insanlar kimyasal silahla öldürülüyor. Suriye'de 6 yılı aşkın süredir iç savaş nedeniyle insanlar hayatlarını kaybediyor. İhracatçılar olarak çevremizdeki ülkelerin barış içerisinde olmasını diliyoruz. Hükümetimizin, ihracata vermiş olduğu destekler bizim için çok değerli. Katma değeri arttırmak için inovasyon ve Ar-Ge şart. Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz ay istihdam desteği kampanyası başlattı. Biz de TİM olarak bu konunun destekçisiyiz."







