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ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

- ABD Dışişleri Bakanlığı, "savunma amaçlı" geliştirilmiş silah sistemlerinin Ukrayna'ya verileceğini açıkladı - Amerikan medyası, söz konusu silahların 47 milyon dolar değerinde 210 adet anti-tank füzesi olduğunu iddia etti

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ordusuna "savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri" temin edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya silah satışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın uzun vadeli savunma kapasitesi inşasına yardımcı olma, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma ve muhtemel saldırganlıkları caydırma çabalarımızın bir parçası olarak bu ülkeye 'geliştirilmiş savunma kabiliyetleri' temin etmeye karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği silahların amacının "tamamen savunma" maksatlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ukrayna egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkına sahiptir." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca açıklamada, ABD'nin, Doğu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Minsk anlaşmalarına bağlı olduğuna bir kez daha atıf yapıldı.

- Silahların anti-tank füzesi olduğu iddiası

Açıklamanın hemen ardından Amerikan ABC kanalında yer alan ve adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya "anti-tank füzeleri" satmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haberde, Trump'ın bu satışı onaylaması halinde Kongrenin önünde 30 günlük bir değerlendirme sürecinin olacağı ve herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda satışın gerçekleşeceği belirtildi. Söz konusu anti-tank füzelerinin Amerikan yapımı Javelin sistemlerini kapsadığı bilgisi de haberde yer aldı.

- 210 anti-tank füzesi

Aynı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre 47 milyon dolarlık satış, 210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampasını kapsıyor.

ABD kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde Rusya ile ABD arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimin daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Ukrayna, geçen pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yapılan Kudüs oylamasında "evet" oyu kullanmış, perşembe günü BM Genel Kurulunda yapılan oylamaya ise katılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDABD Dışişleri BakanlığıRusyaUkrayna
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