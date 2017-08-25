ABD'den UNIFIL'e Hizbullah eleştirisi

BEYRUT (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler Lübnan Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı Tümgeneral Michael Beary'i Hizbullah konusunda sert bir dille eleştirdi.

Haley, bugün düzenlediği basın toplantısında, UNIFIL Komutanı Tümgeneral Beary'i Hizbullah'a göz yummakla suçlayarak "Hizbullah'ın silahlarını görmeyen ve etrafında olup biteni anlamayan UNIFIL komutanının utanç verici bir anlayış eksikliği var." ifadelerini kullandı.

UNIFIL'ın görevini etkili bir şekilde yerine getirmediğini ve Hizbullah örgütüne karşı pasif davrandığını söyleyen Haley, "General Beary, Hizbullah'ın silahının olmadığını söylüyor. Televizyonlarda silahları ile gövde gösterisi yapan Hizbullah'ın silahları, BM raporları ile kanıtlanmıştır." diye konuştu.



Hizbullah'ın elindeki silahların, bölgenin güvenliği ve istikrarı için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Haley, UNIFIL'de bazı değişikliklerin yapılmasının zamanının geldiğini belirtti.



UNIFIL Komutanı Beary, geçen çarşamba günü uluslararası bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, İsrail ve ABD'nin, Hizbullah'ın kontrol ettiği bölgede silah kaçakçılığının olduğuna dair iddialarını ispatlayacak bir kanıtı olmadığını söylemişti.

- İsrail-Lübnan sınırı

İsrail ile Lübnan sınırında mayınlı bölge bulunuyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli teller ile çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken, Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.

Sınırın Lübnan tarafında güvenliği Lübnan ordusuyla birlikte Hizbullah militanları sağlarken, diğer tarafta İsrail ordusuna ait gözetleme merkezleri sınır güvenliğini sağlıyor.

İki ülke arasındaki "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ve sınırın Lübnan tarafında kalan bölgede ise UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

- Lübnan'daki barış gücü

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükümetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.

BMGK'nın 11 Ağustos 2006 tarihli, 1701 sayılı kararına göre, UNIFIL'ın görev kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı kuvvetlerine eşlik ve destek olmak, sınırların güvenliğinin artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler de ilave edilmişti.

2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından ülkedeki asker sayısı artırılan UNIFIL bünyesinde 1 Haziran 2017 itibarıyla 40 farklı ülkeden 10 bin 583 asker görev yapıyor.

BMGK, Ağustos 2016'da düzenlediği toplantıda, UNIFIL'ın görev süresinin 31 Ağustos 2017'ye kadar uzatılmasını oy birliğiyle kabul etmişti.