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ABD'den Venezuela'ya ekonomik yaptırım kararı

Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması için Başkanlık Kararnamesi imzaladığını açıkladı.

ABD'den Venezuela'ya ekonomik yaptırım kararı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Başkanlık Kararnamesi çıkartarak Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulama kararı aldı.

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Beyaz Saray, yazılı açıklama yaparak, Başkan Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması için Başkanlık Kararnamesi imzaladığını açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Başkanlık Kararnamesi imzalayarak Venezuela diktatörlüğüne karşı yeni sert ekonomik yaptırım kararları aldı." ifadesi kullanıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sert şekilde eleştirildiği açıklamada, "Venezuela'nın yaptıklarına göz yummayacağız." denildi ve Venezuela hükümetine yönelik "demokrasi" çağrısı yapıldı.

ABD'nin yeni yaptırımları, Venezuela hükümetiyle ticareti ve devlete ait petrol şirketlerini hedef alıyor.

Muhabir: Muhammed Bilal Kenasari

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ABDDonald TrumpDünyaEkonomik YaptırımlarVenezuela
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