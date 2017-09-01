AB'de elektrikli süpürgelere düzenleme

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, 1 Eylül'den itibaren 900 vattan fazla enerji harcayan ve 80 desibelin üzerinde ses çıkaran elektrikli süpürgelerin satışının yasaklandığı bildirildi.

Avrupa Komisyonu'nun internet sitesindeki açıklamada, 900 vatın üzerinde enerji kullanan ve 80 desibelden fazla ses çıkaran makinelerin, stokların tüketilmesinin ardından artık satılmayacağı belirtildi.

Komisyonun, 1 Ağustos'ta yayınladığı güncellenmiş kuralları kapsamında, az enerjiyle daha iyi temizleme performansı gösteren elektrik süpürgelerinin raflarda yerini alacağı ifade edilen açıklamada, bu sayede tüketicilere ürünün kullanım ömrü süresince 70 avro, tüm Avrupa'da 2020 yılına kadar da her yıl 20 tetavatsaat (milyar kilovatsaat) elektrik tasarrufu sağlayacağı kaydedildi.

Bu miktarın, Belçika'nın yıllık hane başına düşen elektrik tüketimine eşit olduğu vurgulanan açıklamada, bu sayede orta büyüklükte 8 enerji santralinin saldığına eşit, 6 milyon ton karbondioksit salımının da önüne geçileceği aktarıldı.

Avrupa Çevre Bürosu'ndan yapılan açıklamada da elektrikli süpürgelerin kullandığı enerji miktarının yüksek olmasının, performansının iyi olduğu anlamına gelmediğine işaret edildi.







