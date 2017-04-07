AB'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine

BRÜKSEL (AA) - Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını kınayan Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) de toplanıp saldırıyı şiddetle kınamasını istedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanılmasına ilişkin AB adına bir bildiri yayımladı.

Bildiride, AB'nin 4 Nisan'da İdlib'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı, korkunç sonuçları olan saldırının çocuk ve yardım görevlileri dahil çok sayıda sivilin ölmesine veya yaralanmasına yol açtığı, kurbanların gaz zehirlenmesi belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Uluslararası topluma da çağrı yapılan bildiride AB, BMGK'dan toplanıp Han Şeyhun'a yapılan saldırıyı şiddetle kınamasını; saldırının hızlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasını temin etmesini istedi.

- "Suriye'de acilen ateşkes ilan edilmeli"

Olayın, ateşkesin açık bir şekilde ihlali anlamına geldiği belirtilen bildiride, "Saldırı, gerçek ve taraflarca teyit edilmiş bir ateşkese acilen ihtiyaç olduğunun altını çiziyor. AB, Rusya, Türkiye ve İran'ı bu çerçevede garantörler olarak taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Bildiride, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve Suriye rejiminin BM raporlarında belirtildiği gibi 2015 yılında da kimyasal silah kullandığı hatırlatıldı.

Rejimin, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne taraf olarak bu tür silahların kullanılmasını önlemeye mecbur olduğu kaydedilen bildiride, Beşşar Esed'in müttefiklerinden özellikle de Rusya'dan rejime bu yönde uygun baskı uygulaması talep edildi. Ayrıca, halkın korunmasında da asıl sorumluluğun rejimde olduğuna vurgu yapıldı.

Bildiride, kimyasal silahların veya maddelerin silah olarak kullanılmasının savaş suçu olduğu anımsatılarak bunu ihlal edenlerin hesap vermesi ve ilgili kanunlar uyarınca cezalandırılması gerektiği ifade edildi.