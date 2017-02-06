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AB'den 'Biz duvar örmüyoruz' savunması

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önlemeye dönük politikalarının, ABD'nin yaptığı gibi duvar örmek değil, sığınmacı akışını yönetmek olduğunu savundu.

AB'den 'Biz duvar örmüyoruz' savunması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önlemeye dönük politikalarının, ABD'nin yaptığı gibi duvar örmek değil, sığınmacı akışını yönetmek olduğunu savundu.

Mogherini, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sığınmacıların AB ülkelerine gelmesini önlemek için Libya'yla vardıkları 200 milyon avroyu da kapsayan anlaşmanın, denizlerde can kaybının önlenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

"Bu bir duvar değil"

Anlaşmaya dair konuşan Mogherini, "Bizim yöntemimiz, bunu net bir şekilde ifade etmek isterim, sığınmacı akışını yönetmek. Bu bir duvar değil, insanları dışarıda tutmak değil. Başka tür bir yöntem, yönetmesi oldukça karmaşık olan bir konuyu, insan haklarını ve suç örgütleri ile mücadeleyi önceleyerek yönetmeyi amaçlayan Avrupa yöntemi." dedi.

"Diğer tarzların tamamen aksi"

Bu yöntemde, sığınmacıların geldiği ve transit olarak kullandığı ülkelerin yanı sıra uluslarası kurumlarla iş birliği yaptıklarını ifade eden Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme kararı ve sığınmacı almaya karşı tavrına atıfta bulunarak, "Dolayısıyla bu, bugünlerde gördüğünüz diğer tarzların tamamen aksi." ifadesini kullandı.

Muhabir: Hasan Esen




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