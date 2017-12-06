AB'den Filistin'e Kudüs güvencesi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Kudüs'ün statüsüne ilişkin AB'nin "sabit duruşunda" bir değişiklik olmayacağı güvencesi verdi.

Mogherini, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planıyla ilgili Filistin lideri Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptı.

AB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Mogherini, Abbas'a "Kudüs'ün nihai statüsünün iki devletin de başkenti olacak şekilde tarafların beklentisini karşılayan müzakereler yoluyla belirlenmesi gerektiği" yönündeki AB'nin sabit duruşu konusunda güvence verdi.

AB'nin barış sürecine desteğini yineleyen Mogherini, iki devletli çözümün hem Filistinliler hem de İsrailliler için barış ve güvenlik temin eden tek perspektif olduğunu vurguladı.

AB yetkilisi ayrıca, olası karara ilişkin tepkilerde itidalli olunmasını isterken, Abbas'ın gösterilerin barışçıl kalacağı yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını ifade etti.













