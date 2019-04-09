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AB'den Güney Kore'ye ILO uyarısı

- AB Komisyonu, Güney Kore'nin Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) temel sözleşmelerini onaylayıp yürürlülüğe sokmaması halinde, ülkeyle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının feshedilebileceği uyarısında bulundu

AB'den Güney Kore'ye ILO uyarısı
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ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemelerini onaylamaması halinde Güney Kore ile olan Serbest Ticaret Anlaşmasını (FTA) feshedilebileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, başkent Seul'de yürüttüğü temaslarda Güney Kore'nin FTA kapsamında taraf olmayı kabul ettiği 4 ILO sözleşmesini onaylamayı geciktirmeye devam etmesi halinde, anlaşmaya uyulmadığını tespit etmek üzere uzman heyeti oluşturacaklarını bildirdi.

Malmström, heyetin yapacağı tespitlere göre sözleşmenin feshedilebileceğini belirtti.

Güney Kore AB ile 2011'de imzaladığı anlaşmada ILO'nun 4 temel sözleşmesini iç hukukuna uygulamayı taahhüt etmiş, ancak düzenlemeleri mecliste onaylanıp yürürülüğe koymamıştı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki ILO'ya 1991'de üye olan Güney Kore, örgütün çalışma ilişkilerini ve işçi haklarını düzenleyen 4 temel sözleşmesini onaylamamıştı.

Güney Kore'de sendika kurulabilmesi için ilgili iş kolundaki hizmetlerden sorumlu olan bakanlığın onayı gerekiyor. Ülkede kamu görevlileri gibi bazı mesleklerin ve işten çıkarılmış işçilerin sendika üyesi olmalarına izin verilmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB KomisyonuGüney KoreSerbest Ticaret AnlaşmasıUluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
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