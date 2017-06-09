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AB'den İsrail'e tepki

- AB, İsrail'in Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi kararına tepki gösterdi

AB'den İsrail'e tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına devam edeceğine ilişkin kararına tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail hükümetinin bu hafta Batı Şeria'da binlerce yerleşim yeri inşa edeceğine ilişkin açıkladığı plan, iki devletli çözüme dayalı barış planını iyice zora sokar nitelikte." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in yerleşim yerleri inşasına devam etmesinin, uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, AB'nin İsrail ve Filistin'e anlamlı diyalog çağrısında bulunarak iki devletli çözüm için gereken desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

İsrail hükümeti hafta başında Batı Şeria'da bin 800'e yakın yeni Yahudi yerleşim yeri inşa etmeye karar verdiğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaIsrailYeni Yerleşim Yerleri
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