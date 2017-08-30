Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

AB'den İtalya'ya 1,2 milyar avroluk deprem desteği

- Depremlerle sarsılan İtalya'ya AB Dayanışma Fonu kapsamında 1,2 milyar avroluk yardım sağlanacak

AB'den İtalya'ya 1,2 milyar avroluk deprem desteği

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, depremlerin yol açtığı hasarların tamiri için İtalya'ya 1,2 milyar avroluk yardıma onay verdi.

AP Bütçe Komitesinde yapılan oylamadan, İtalya'ya Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu kapsamında yardım sağlanmasına destek çıktı. AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinden İtalyan Giovanni La Via, "Bu oylamayla AP, İtalya'ya somut destek sinyali gönderiyor. Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria bölgelerini vuran depremlerden sonra yeniden yapılandırma çalışmalarını desteklemek için 1,2 milyar avroluk AB fonu sağlanacak." dedi.

Bu paranın AB Dayanışma Fonu kapsamında şu ana kadar verilen en büyük yardım olduğuna dikkati çeken La Via, "Para, geçici barınma, önleyici altyapı ve kültürel mirasın korunması gibi belirli müdahaleleri finanse etmek için kullanılacak." diye konuştu.

Yardımla ilgili nihai karar, eylülde toplanacak olan AP Genel Kurulunda verilecek.

Ağustos 2016 ve Ocak 2017'de Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria bölgelerinde meydana gelen depremler, 333 kişinin ölmesine yol açarken, alt yapı, işletmeler ve bölgede yaşayan halkın yaşam koşullarına zarar vermişti.

AB Dayanışma Fonu, 2002'de Orta Avrupa'daki şiddetli sellerin ardından oluşturulmuştu. Sel, orman yangını, deprem, fırtına ve kuraklık gibi afetleri kapsayan yardım, bugüne kadar 24 farklı AB üyesi ülke için 76 kez kullanılmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
APAvrupa ParlamentosuDepremItalya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5