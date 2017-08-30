AB'den İtalya'ya 1,2 milyar avroluk deprem desteği

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, depremlerin yol açtığı hasarların tamiri için İtalya'ya 1,2 milyar avroluk yardıma onay verdi.

AP Bütçe Komitesinde yapılan oylamadan, İtalya'ya Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu kapsamında yardım sağlanmasına destek çıktı. AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinden İtalyan Giovanni La Via, "Bu oylamayla AP, İtalya'ya somut destek sinyali gönderiyor. Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria bölgelerini vuran depremlerden sonra yeniden yapılandırma çalışmalarını desteklemek için 1,2 milyar avroluk AB fonu sağlanacak." dedi.

Bu paranın AB Dayanışma Fonu kapsamında şu ana kadar verilen en büyük yardım olduğuna dikkati çeken La Via, "Para, geçici barınma, önleyici altyapı ve kültürel mirasın korunması gibi belirli müdahaleleri finanse etmek için kullanılacak." diye konuştu.

Yardımla ilgili nihai karar, eylülde toplanacak olan AP Genel Kurulunda verilecek.

Ağustos 2016 ve Ocak 2017'de Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria bölgelerinde meydana gelen depremler, 333 kişinin ölmesine yol açarken, alt yapı, işletmeler ve bölgede yaşayan halkın yaşam koşullarına zarar vermişti.

AB Dayanışma Fonu, 2002'de Orta Avrupa'daki şiddetli sellerin ardından oluşturulmuştu. Sel, orman yangını, deprem, fırtına ve kuraklık gibi afetleri kapsayan yardım, bugüne kadar 24 farklı AB üyesi ülke için 76 kez kullanılmıştı.



