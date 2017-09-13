AB'den İtalya'ya deprem desteği

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), son dönemde meydana gelen depremlerden zarar gören İtalya'ya 1,2 milyar avroluk mali destek verecek.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, Avrupa Birliği (AB) Dayanışma Fonu'nun İtalyan hükümetine 1,2 milyar avroluk mali destekte bulunması yönündeki tasarısı oylandı.

Tasarı, 6'ya karşı 658 oyla kabul edildi.

Mali yardımla, İtalya'nın orta kesiminde bu yıl ve geçen yıl yaşanan depremlerden doğan zararın karşılanması hedefleniyor.

AP'den yapılan yazılı açıklamada, Ağustos 2016-Ocak 2017 döneminde İtalya'nın Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria bölgelerinde meydana gelen çok sayıda depremde 333 kişinin hayatını kaybettiği, 300 binden fazla kişinin yerlerinden olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, AB yardımının, bu bölgelerdeki yıkılan binaları yeniden inşa etme, acil yardımlar ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

Şimdiye kadar 24 ülkenin faydalandığı AB Dayanışma Fonu 2002'de kurulmuştu. Fon sayesinde sel, orman yangınları, deprem ve fırtına gibi doğal afetlere uğrayan bu ülkelere 5 milyar avrodan fazla mali destek sağlandı.