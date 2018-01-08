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AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

- AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararı aldı

AB'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletti.

AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu ek yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Bu kapsamda, Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 16 kişi ve 1 kurum daha AB'nin yaptırım listesine eklendi.

Açıklamada, AB'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 54 kurum ve 79 kişi bulunduğu, buna ek olarak AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 10 şirkete daha yaptırım uygulanmakta olduğu da bildirildi.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006 yılında başlamıştı.

Daha önce yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptırımlar çerçevesinde, ülkeye rafine petrol ürünleri ve ham petrol satışı ile AB yatırımları tamamen yasaklanmıştı.

Ayrıca, AB ülkelerinde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkelerine gönderebilecekleri işçi dövizi 15 bin avrodan 5 bin avroya düşürülmüş, AB ülkelerinde bulunan Kuzey Kore vatandaşlarının çalışma izinlerinin yenilenmemesine de karar verilmişti.

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ABAvrupa BirliğiKuzey KoreYaptırım
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