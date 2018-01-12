AB'den Myanmar'a 'uluslararası soruşturma' çağrısı

YANGON (AA) - Myanmar'daki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri heyeti, hükümete, ülkeye bağımsız bir uluslararası soruşturma ekibinin girmesine izin vermesi çağrısında bulundu.

Myanmar ordusunun, Arakan eyaletinde yakalanan 10 Arakanlı Müslüman'ın öldürülmesi olayına askerlerin de karıştığını kabul etmesinin ardından heyet tarafından yapılan açıklamada, "Bu acımasız cinayetler, bölgedeki hak ihlalleri üzerine etraflıca ve güvenilir bir soruşturmaya acilen ihtiyaç olduğunu doğrulamaktadır." denildi.

Açıklamada, "Bu tür ciddi insan hakları ihlallerinin faillerinin dokunulmazlığı sona ermeli." ifadesine yer verilirken Myanmar hükümetine, "İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu ve gazeteciler dahil diğer bağımsız gözlemcilerle tamamen iş birliği yapması ve gecikmeksizin tüm çatışma alanlarına tam, güvenli ve engelsiz erişim sağlaması" çağrısında bulunuldu.

Ordu tarafından çarşamba günü yayımlanan bir raporda, askerlerin ve fanatik Budistlerin, 10 Arakanlı Müslümanı öldürerek Maungdaw bölgesindeki Inn Din köyü yakınlarında topluca gömdüğünün belirlendiği ifade edilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı en son rakamlara göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy kundaklandı.

Muhabir: Zehra Ulucak