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AB'den Polonya'ya 2 ay mühlet

- Avrupa Birliği, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinin yargılama usüllerinde değişikliği geri alması için üyesi Polonya'ya 2 ay süre verdi

AB'den Polonya'ya 2 ay mühlet

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'ya hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin yargılama usüllerinde değişiklik yapan düzenlemeyi geri alması için 2 ay süre tanıdı.

AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, düzenlediği basın toplantısında Polonya konusunda alınan kararı açıkladı. Komisyonun, Polonya'da hukukun üstünlüğü konusunda ortaya çıkan sorunların çözümü için yeni teklif sunduğunu kaydeden Timmermans, teklifinin hayata geçirmesi için Varşova yönetimine 2 ay süre verdiklerini kaydetti.

Polonya'da hukukun üstünlüğü ilkesi konusunda sürekli bir sorun olduğuna inandıklarını belirten Timmermans, "Bu konuyu bırakmayacağım; bir çözüm bulana kadar konuyu takip edeceğiz." diye konuştu.

Ancak, geri adım atmaması durumunda Polonya'nın AB Konseyindeki oy hakkının kısıtlanmasını öngören bir karar alınması beklenmiyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, böyle bir adıma karşı olduğunu açıklamıştı.

AB'nin açıklaması, Polonya'da devam hükümet karşıtı gösteriler sırasında geldi. Parlamento önünde ve içinde oturma eylemi yapan göstericiler, hükümeti otoriter bir yola girmekle suçluyor.

- Süreç

Geçen sene yapılan seçimlerde iktidara gelen muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), bir dizi değişikliği hayata geçirmişti. Bunlar arasında kamu yayın kuruluşları yöneticilerinin atanması ve Anayasa Mahkemesinin yargılama usüllerinde değişiklik öngören yasal düzenlemeler tepki çekmişti. AB Komisyonu, yeni düzenlenmeleri ocak ayında hukuki incelemeye almıştı.

- Tartışmalı düzenleme

Geçen sene aralık ayında yürürlüğe giren değişiklikler, Anayasa Mahkemesinin karar alması için gereken basit çoğunluk uygulamasına son veriyor, üçte iki çoğunluğun sağlanması koşulu getiriyor.

Kamuya ait radyo ve televizyonların yöneticilerinin atanması ve görevden alınması yetkisi de doğrudan hazine bakanına veriliyor.




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