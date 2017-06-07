BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sığınmacıların üye ülkeler arasında dağıtımını sağlayan zorunlu kotayı uygulamayan ülkeleri gelecek haftadan itibaren yaptırıma tabi tutabileceğini açıkladı.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Brüksel'de basına yaptığı açıklamada "Hiçbir sığınmacı kabul etmeyen ya da son bir yılda hiçbir sığınmacıya yeniden yerleşim imkanı sunmayan üye ülkeler hakkında ihlal davası açmayı gözden geçiriyoruz. Biz bu anlaşmaya en başta hep birlikte imza attık." ifadelerine yer verdi.

AB Komisyonu'nun uyarısı Çekya İçişleri Bakanı Milan Chovanec'in ülkesinin güvenlik nedeniyle daha fazla sığınmacı almayacağına yönelik açıklamasının ardından geliyor.

Çekya'nın kotasının iki bin 691 sığınmacı olmasına rağmen Prag yönetimi Yunanistan'dan 12 sığınmacıyı yerleştirdikten sonra programa aktif katılımını durdurdu.



Çekya'nın yanı sıra Polonya, Avusturya, Macaristan ve Slovakya, sığınmacı kotasına uymayı kabul etmeyen ülkeler arasında yer alıyor.

Mekanizma çerçevesinde Macaristan'ın bin 292, Polonya'nın altı bin 82 ve Avusturya'nın da bin 953 sığınmacı alması gerekirken bu ülkeler, tek bir kişi bile kabul etmedi.

AB liderleri sığınmacıların 160 binini belirlenen kotalar çerçevesinde üye ülkeler arasında adil dağıtma konusunda eylülde anlaşmaya varmıştı.







