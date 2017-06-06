AB'den Suriyeliler için sağlık ekipmanı desteği

HATAY (AA) - Hatay'da, Suriyelilere hizmet veren Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezine Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sağlık ekipmanının teslimi için Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Ofisi ile Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, AB'nin desteklediği projenin devir teslimi için Hatay'da olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Suriyelilere misafirperver bir şekilde sahip çıktığını belirten Berger, Türkiye'ye teşekkür etti.

Avrupa Birliği'nin Türk hükümetine ve Türkiye'de bulunan mültecilere sağladığı desteklere değinen Berger, mültecilerin faydalandığı projeler yürüterek onlara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Sağlık sektörünün son derece önem taşıdığına dikkati çeken Berger, şöyle konuştu:

"Türk yetkililer, burada mültecilere hem yardım hem destek sağlıyorlar. Sağlık yardımıyla ilgili 300 milyon avroluk bir yardım Sağlık Bakanlığına tahsis edildi. Sağlık Bakanlığı bizimle çok yakın iş birliği içinde çalıştı. Uluslararası Göç Örgütü projenin uygulayıcısı oldu. Bu merkezin işleyişiyle ilgili olarak mültecilere sağlık hizmetlerinin verilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Türkiye zaten mültecilere gerekli desteği sağlamakta, tebrik ediyorum."

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava da Türkiye'ye yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

IOM bünyesinde biri Hatay diğeri İstanbul'da olmak üzere iki mülteci topluluğu merkezinin bulunduğunu ifade eden Gvilava, burada eğitim programları, hukuki danışmanlık gibi faaliyetler yapıldığını, 2015 yılının temmuz ayından bu yana 115 bin Suriyelinin bu hizmetlere erişim sağladığını kaydetti.

Hatay Halk Sağlığı Müdürü Bayram Kerkez da Saraykent Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nin bu yıl ocak ayında faaliyete geçtiğini, burada Suriyeli doktor ve hemşirelere 6 hafta teorik eğitimler verildiğini anlattı.

Teorik eğitimin ardından verdikleri pratik eğitimleri de başarıyla geçenlerin sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Kerkez, eğitim alanların açılan ve açılmaya devam edecek göçmen sağlığı merkezlerinde çalışacağını söyledi.

AB tarafından finanse edilerek alınan sağlık ekipmanın eğitimlerde kullanılacağını vurgulayan Kerkez, buradaki herkesin amacının Suriyeli misafirlere daha iyi yaşam standardı sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından sağlık ekipmanlarının teslimiyle ilgili protokol imzalandı.



- Suriyeli sağlıkçıların eğitiminde yararlanılacak

Günde ortalama 300 göçmene sağlık hizmeti verilen merkeze AB tarafından 220 bin avro değerinde tıbbi cihaz alındığı, bu ekipmanlar aracılığıyla Hatay'da yaşayan 380 bini aşkın Suriyeli göçmene sağlık hizmeti veren birimlerin omuzundaki yükün hafifletilmek istendiği bildirildi.

Ekipmanın, göçmenlere sağlık hizmetlerinin kendi dillerinde verilebilmesi için ders alan Suriyeli tıp personelinin eğitiminde kullanılacağı kaydedildi.

Şu ana kadar toplam 368 Suriyeli doktor ve 320 hemşirenin eğitimlerini tamamladığı ve ülkenin farklı bölgelerindeki göçmen sağlık merkezlerinde görevlendirildiği öğrenildi.