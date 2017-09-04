AB'den Tunus'a 1,2 milyar avro yardım

TUNUS (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Tunus'u ziyaretinde, birliğin Kuzey Afrika ülkesine geçen yıldan başlamak üzere dört yıl içinde 1,2 milyar avro değerinde mali yardım yapacağını söyledi.

Hahn, Tunus'a gerçekleştirdiği ziyarette Tunus Dışişleri Bakanı Hamis Cihinavi ile görüştü. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Hahn, idari reform için 70 milyon avro, sağlık sektörüne aktarılmak üzere de 20 milyon avro değerinde AB fonu için anlaşmanın bugün imzalanacağını belirtti.

Tunus'un dünya yatırım yapılabilirlik endeksinde 2012 yılında 150 ülke arasında 55'inci sırada yer aldığını bugün ise 77'nci sıraya gerilediğine işaret eden Hahn, "Tunus ekonomisini istihdam sağlayacak, işsizliği azaltacak şekilde ilerletmek şart. Bu da gerek hükümet gerekse sendikalar olsun tüm aktörlerin katılımını gerektiriyor." diye konuştu.

AB'nin geçen yıl özel bir toplantıda Tunus'u demokratik geçiş sürecinde destekleme kararı aldığına değinen Hahn, "Bu kapsamda Tunus'a 2020 yılına kadar her yıl üç yüz milyon avro değerinde yardım aktararak, toplamda 1,2 milyar avro değerinde yardım yapılması kararlaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi ise, AB'nin son üç yıl içinde Tunus'a yardımlarını iki katına çıkardığını belirterek, 2016-2020 arasında her yıl üç yüz milyon avro değerinde yardım aktarmayı planladığını dile getirdi.

Tunus'un dış ticaretinde AB birinci sırada geliyor. Tunus, toplam ihracatının yüzde 73,6'sını Avrupa'ya yaparken, ithalatının yüzde 53,3'ünü AB'den sağlıyor.

Tunus'ta işsizlik rakamları yılın ilk altı ayında yaklaşık 626 bin işsizle yüzde 15,3 olarak hesaplanıyor.