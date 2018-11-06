Abdi İbrahim Otsuka’dan polikistik böbrek hastalığı için uyarılar

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, en sık rastlanan kalıtsal hastalıklardan olan ve kist kümelerinin, öncelikli olarak böbreklerde meydana geldiği polikistik böbrek hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı.



Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada diyaliz ya da nakil gerektiren her 10 böbrek hastasından birinin Polikistik Böbrek Hastası olduğuna vurgu yapıldı.

Polikistik böbrek hastalığının, kist kümelerinin öncelikli olarak böbreklerde görülmesi sonucu meydana gelen bir hastalık olduğu belirtilen açıklamada, "Genellikle böbrekler en şiddetli şekilde etkilenen organlar olmasına rağmen, polikistik böbrek hastalığı yalnızca böbreklerle sınırlı kalmaz. Hastalık, vücudun başka bir yerinde de kistlerin oluşmasına yol açabilir. Polikistik böbrek hastalığında, yüksek tansiyon, böbrek büyümesine bağlı sırt veya yan ağrısı, baş ağrısı, karın büyümesi, idrarda kan, sık idrara çıkma, böbrek taşları, böbrek yetmezliği ve idrar yolu veya böbrek enfeksiyonları belirtileri bulunabilir." ifadelerine yer verildi.







-Doktora Ne Zaman Başvurmalı?





Hastalığın kliniği sessiz seyrettiği için hastaların büyük çoğunluğunun yıllar boyunca polikistik böbrek hastalığının farkına varamadığı belirtilen açıklamada, polikistik böbrek hastalığı belirti ve işaretlerinin birkaçını gösteren bir kişinin doktora başvurması gerektiği kaydedildi.

Birinci derecede akraba, ebeveyn, kardeş veya çocukta polikistik böbrek hastalığı var ise, kişinin bu hastalık için taramadan geçmesinin önem kazandığı aktarılan açıklama, şöyle devam etti:



"Hastalığın çocuklara geçmesi için, yalnızca bir ebeveynde bulunması yeterli bir nedendir. Polikistik böbrek hastalığı bir ebeveynde görüldüğü takdirde, her bir çocuğun hastalığa yakalanma ihtimali yüzde 50'dir. Polikistik böbrek hastalığınız varsa ve çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, bir genetik danışmanı, hastalığın çocuklarınıza geçme riskini değerlendirmenize yardımcı olabilir."