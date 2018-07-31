Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon ekonomi spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

Abdi İbrahim’de üst düzey atama

- Abdi İbrahim, yönetim ekibini yeni bir transferle güçlendirdi. Sektörün tecrübeli isimlerinden Ozan Temizkan, Abdimed Şirket Yöneticisi görevine getirildi

Abdi İbrahim’de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, yönetim ekibini yeni bir transferle güçlendirdi. Sektörün tecrübeli isimlerinden Ozan Temizkan, Abdimed Şirket Yöneticisi olarak göreve başladı.

Abdi İbrahim açıklamasına göre, öncü adımları ve cesur yatırımlarıyla 106 yıldır Türk ilaç sektörüne yön veren Abdi İbrahim, profesyonel kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Abdi İbrahim bünyesine katılan, ilaç sektörünün deneyimli isimlerinden Ozan Temizkan, Temmuz 2018 tarihi itibariyle Abdimed Şirket Yöneticisi olarak göreve başladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Ozan Temizkan, iş hayatına aynı yıl L’Oreal’de çalışarak adım attı. 2011 yılına kadar L’Oreal’de sırasıyla, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Bölüm Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Temizkan, 2011 yılından itibaren iş hayatını Sanofi bünyesinde sürdürdü.

Temizkan, Tüketici Sağlığı Pazarlama Müdürü, Tüketici Sağlığı İş Birimi Direktörü, Sanofi Zentiva Eczane ve Depo Kanalı Ticari Direktörü, Tüketici Sağlığı Türkiye, Orta Doğu ülkeleri, Afganistan ve Pakistan’dan sorumlu Bölgesel İş Birimi Direktörü ve Sanofi Kuveyt’te Sanofi Ülke Müdürü olarak çalıştıktan sonra son olarak Sanofi Fransa’da Stratejik Ticari Dönüşüm Projeleri Lideri olarak görev aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahimAbdimedOzan Temizkan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5