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Abdi İbrahim'den "Dünya Böbrek Hastalıkları Günü"ne ilişkin açıklama

- Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nün açıklamasına göre, kronik böbrek hastalıkları dünya üzerinde yılda en az 2,4 milyon kişinin ölümüne yol açıyor

Abdi İbrahim'den
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İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünya genelinde yaklaşık 850 milyon kişinin çeşitli nedenlerden dolayı böbrek hastalıklarına yakalandığına dikkati çekti.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü açıklamasına göre, kronik böbrek hastalıkları (KBH) dünya üzerinde yılda en az 2,4 milyon kişinin ölümüne yol açıyor ve hastalığın dünyada en hızlı ilerleyen ölüm nedenleri arasında 6. sırada bulunuyor.

Bu hastalığın yaygın şekilde görülmesinin nedenleri arasında yaşam koşulları, yaş faktörü, cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki tehlikeler gibi faktörler ilk sırada.

Birçok ülkede genel olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar için ulusal politikalar ve stratejiler belirlenmesine rağmen, böbrek hastalığı risk taramalarının yapılması, hastalığın önlenmesi ve tedavisine yönelik özel politikalar bulunmuyor. Türkiye’de ise böbrek hastalıklarıyla mücadele konusunda, gerek tarama ve önleme, gerekse tedavi aşamalarında önemli adımlar atılmış durumda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” halk sağlığı nezdinde etkili bir politika oluşturulması amacı ile 2014 yılında başlatıldı. Türk Nefroloji Derneği ise aktif bilgilendirme ve önleme politikaları ile bu programı her geçen gün geliştiriyor. Bu program ile yüksek kalitedeki temel sağlık hizmetlerine evrensel, sürdürülebilir ve eşit erişim sağlanması ve sosyoekonomik gruplar arasında sağlıkta eşitliği artırılması hedefleniyor.

Sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi ve benimsenmesi ile birçok böbrek hastalığı türünün önlenebilir, geciktirilebilir veya kontrol altına alınabilir olduğuna vurgu yapan Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, böbrek sağlığı için bilinmesi gereken 8 kurala dikkati çekti. Bu kuralların başında aktif yaşam ve kilo kontrolü geliyor. Sağlık taramalarının düzenli olarak yaptırılarak, kan şekeri, kan basıncı değerlerinin ölçtürülmesi, yüksek olması halinde doktora başvurulması öneriliyor. Sağlıklı beslenmeye, bol su içmeye dikkat edilmesi ve tuz tüketiminin sınırlandırılması da bu hastalıktan korunmada önem taşıyor. Sigara ve tütün ürünlerinden, rastgele ilaç kullanımından uzak durulması da uyarılar arasında yer alıyor.




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