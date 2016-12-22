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ABD'li bankaların 2017'de kar elde etmesi bekleniyor

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'li bankaların gelecek yıl kar elde etmesinin beklendiğini duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, ABD'li bankaların 2017'de karlarının artmasının...

ABD'li bankaların 2017'de kar elde etmesi bekleniyor

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'li bankaların gelecek yıl kar elde etmesinin beklendiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, ABD'li bankaların 2017'de karlarının artmasının öngörüldüğü belirtilerek, kuruluşun incelediği Amerikalı bankaların dörtte üçünün görünümünün gelecek sene "durağan" seviyede sabit kalmasının tahmin edildiği bildirildi.

ABD'de 2017'de artması beklenen faiz oranları ve yumuşaması öngörülen regülasyonların bankalara yarar sağlayacağı vurgulanan açıklamada, buna rağmen bankaların yerli ve yabancı zorluklarla karşılaşabileceğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararı (Brexit) gibi dış etkenlerin piyasalarda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırma yönelimine karşı diğer gelişmiş ülkelerin faiz oranlarını azaltma eğiliminin küresel mali politikalarda ayrılmaya yol açtığına işaret edilen açıklamada, bunun ABD bankacılık sektörü üzerinde risk oluşturabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BankacılıkStandard & Poor's (S&P)
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