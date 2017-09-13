Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

ABD'li demiryolu şirketinden Eskişehir'e yatırım planı

- Greenbrier Üst Yöneticisi Furman: - "ABD ile Türkiye arasında geçmişe dayalı, geleceğe dönük çok güçlü bağlar var. En yakında zamanda burada bulunmak istiyoruz" - AÜ Rektörü Prof. Dr. Gündoğan: - "Greenbrier'in Eskişehir ve ülkemize yatırım yapması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız"

ABD'li demiryolu şirketinden Eskişehir'e yatırım planı

ESKİŞEHİR (AA) - ABD'nin dünyada tanınan lojistik firması Greenbrier'in Üst Yöneticisi (CEO) Bill Furman, Anadolu Üniversitesini (AÜ) ziyaret etti.

Furman'ı AÜ Senato Salonu'nda ağırlayan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Mete Koçkar, üniversitenin Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi'ni (URAYSİM) tanıttı, iş olanakları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Gündoğan, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in AÜ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Raylı Sistem Kümelenmesi ile çok önemli bir merkez konumunda olduğunu kaydetti. Raylı sistemler konusunda Eskişehir'in olanaklarına değinen Gündoğan, şöyle konuştu:

"Greenbrier'den gelen yöneticilere de üniversitemizin uluslararası uçuşlara açık bir havaalanına sahip bulunduğunu, insan kaynakları açısından raylı sistemler alanında çok avantajlı olduğunu anlattık. Doktora için yurt dışına gönderdiğimiz öğretim elemanlarımız bulunuyor. Ayrıca ara insan kaynağı yetiştirmek amacıyla Güney Kore Raylı Sistemler Araştırma Enstitüsü ile iş birliğimiz mevcut. Bu sayede ara eleman ihtiyacımızı da gidereceğiz. Greenbrier'in Eskişehir ve ülkemize yatırım yapması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

Greenbrier CEO'su Bill Furman ise AÜ ve URAYSİM projesinden çok etkilendiklerini belirterek, "ABD ile Türkiye arasında geçmişe dayalı, geleceğe dönük çok güçlü bağlar var. En yakın zamanda burada bulunmak istiyoruz. Greenbrier firması, test ve araştırma merkezi ile gerek iş birliği yapmaktan gerekse teknik destek konusunda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

URAYSİM Proje Yöneticisi ve AÜ Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Koçkar da Alpu ilçesi yakınlarında 700 bin metrekare alana kurulacak test ve araştırma merkezinde hızlı tren setleri için 50 kilometrelik, konvansiyonel trenler için 15 kilometrelik, kent içi ulaşım araçları için ise 10 kilometrelik test ve sürüş hatlarının inşa edileceğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiEskişehirGreenbrierLojistikYatırım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5