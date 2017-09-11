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ABD'li maslahatgüzar Güney Sudan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

- Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü McCall: "ABD yönetiminin Güney Sudan hükümet yetkilileri hakkında aldığı yaptırım kararlarına ilişkin rahatsızlığımızı dile getirmek üzere ABD'nin Cuba Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdık"

ABD'li maslahatgüzar Güney Sudan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

CUBA (AA) - Güney Sudan, ABD'nin Cuba Maslahatgüzarı Michael Morrow'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maoan McCall, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin Güney Sudan hükümet yetkilileri hakkında aldığı yaptırım kararlarına ilişkin rahatsızlığımızı dile getirmek için ABD'nin Cuba Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırdık ve kendisine protestomuzu yazılı olarak da ileteceğiz." dedi.

McCall, ayrıca Güney Sudan hükümetinin, söz konusu yetkililer hakkında alınan yaptırım kararlarının arkasındaki nedenleri öğrenmek istediğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuei Lueth, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Malek Reuben ve eski Genelkurmay Başkanı Paul Malong'a, "Barışı, güvenliği ve istikrarı tehlikeye attıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDCubaGüney Sudan
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