ABD'li öğrencilerden Türkiye'ye övgü

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi tarafından düzenlenen Türkçe kursuna katılan Amerikalı öğrenciler, "Türkiye'ye ve Türk kültürüne yönelik hayranlıklarını" dile getirdi.

YEE Washington Ofisinin yaz Türkçe kursunun son dersine giren öğrenciler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Henüz iki aydır Türkçe öğrenen ve hızlı gelişim gösterdikleri görülen öğrencilerin, soruları Türkçe yanıtlamaya çalışması dikkati çekti.

ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Victor Hibbeln adlı 22 yaşındaki öğrenci, Türkiye'yi çok sevdiğini ve Türk kültürünü öğrenmek amacıyla Türkçe eğitimi aldığını söyledi. Geçen yaz YEE'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gittiğini ve birçok şehri görme imkanı bulduğunu kaydeden Victor, bu fırsatı sunduğu için enstitü yetkililerine teşekkür etti.

- "Türkiye ile ilgili medyada duyduklarınıza inanmayın"

Laura Gross adlı Philadelphia doğumlu öğrenci ise YEE'nin davetlisi olarak geçen yaz gittiği Türkiye'de İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Bursa gibi kentleri ziyaret ettiğini anlattı.

Gross, "Türkiye, aile merkezli bir ülke ve din kamusal alanda daha görünür bir durumda. İstanbul'da dünyanın dört bir yanından gelen ve Türkçe öğrenen kişilerle ilk kez tanıştım ve benim için çok farklı bir deneyimdi. Türkiye ile ilgili medyada duyduklarınıza inanmayın, onlar genelde en kötü senaryoyu kullanırlar. Türkiye'de yetenekli birçok insan yaşıyor ve burada birçok fırsatın olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Afganistan'ın Kandahar şehrinde doğan ve 13 yaşında ABD'ye göç eden Ahmet Hemmat ise Fletcher School'da geçen yaz yüksek lisans programını tamamladığını, şimdi ise hem Washington DC'de çalıştığını hem de Türkçe öğrendiğini aktardı.

- Ekim ayında sonbahar dönemi Türkçe kursları başlayacak

YEE Washington Müdürü Halid Bulut da yaptığı açıklamada, "YEE Washington DC Ofisi bünyesinde yaz döneminde açmış olduğumuz kurslarımız bu hafta son buluyor. Kısa bir aranın ardından ekim ayının ilk haftasından itibaren başlangıç ve bir üst seviye olmak üzere iki seviyede Türkçe kurslarımız yeniden başlayacak. Halen kayıt sürecimiz devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

- "Türkçeye gösterilen ilgi yüksek düzeyde"

Sonbahar dönemi için başkent civarındaki çok iyi üniversitelerden öğrencilerin başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Bulut, bu durumun burada Türkçeye gösterilen ilginin üst düzeyde olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

YEE Türkçe Yaz Okulu programı kapsamında geçen yaz aylarında ilk defa Türkiye'ye gönderilen Amerikalı öğrencilerin Türkiye ve Türkçe hakkında çok olumlu düşüncelere sahip olduğunu dile getiren Bulut, "İnanıyoruz ki Türkiye'yi ziyaret eden Amerikalı bu öğrencilerin paylaşımları, ABD'deki Türkiye algısına pozitif katkı sağlayacaktır. Amacımız, yaptığımız her türlü faaliyetle Türk dilinin ve kültürünün Amerikan toplumuna doğru kanallardan aktarılması ve ülkemizin bilinirliğinin artırılmasıdır." diye konuştu.