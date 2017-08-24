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ABD'li papaz "darbe ve casusluktan" tutuklandı

- FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından da tutuklandı

ABD'li papaz

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamalarından da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Brunson hakkında ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Talebin üzerine İzmir Sulh Ceza Hakimliğince açılan celseye şüpheli Brunson, tutuklu bulunduğu İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Hakim tarafından hakkındaki iddialara tercüman aracılığıyla cevap veren Brunson, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyerek, ''Hayatım boyunca Fetullahçıyla hiç tanışmadım. Toplantılarına hiç katılmadım. Ben kilise kurdum. Casusluk yapmadım. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü destekliyorum. Benim derdim İsa Mesih'i anlatmaktadır. Fetullahçı terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Ne zaman nerede ve nasıl casusluk yaptım açıklanmasını istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

İfade işlemlerinin ardından talebi karara bağlayan hakimlik, mevcut delil durumu, emniyet raporu, arama-el koyma tutanakları, gizli tanık beyanları dikkate alınarak, şüpheli Brunson'un ''Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme'', ''Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu vurgulandı.

Hakimlik, suçun vasıf ve mahiyeti, soruşturmanın genişliği, delillerin toplanma aşamasında olması, istenen cezanın alt ve üst sınırı, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağını dikkate alarak şüpheli Brunson'un tutuklanmasına karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine şüpheli Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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ABDli Papaz Darbe Ve Casusluktan Tutuklandı
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