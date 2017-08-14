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ABD'li yetkili Flynn, Sudan'da

- ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üst Düzey Personeli Flynn, Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Naim ile bir araya geldi

ABD'li yetkili Flynn, Sudan'da

HARTUM (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üst Düzey Personeli Heather Flynn'in, Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Abdulgani en-Naim ile görüştüğü bildirildi.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, başkent Hartum'da gerçekleşen görüşmede ABD'nin Hartum Maslahatgüzarı Stephen Kocsis de hazır bulundu. Flynn görüşmede, ABD'nin, Sudan'da barış ve istikrarı desteklediğini ve ikili ilişkileri iyileştirmeyi istediğini dile getirdi.

ABD ile ilişkilerini geliştirmeyi istediklerini belirten Naim ise "Sudan sadece yaptırımların kaldırılması ve terör listesinden isminin çıkarılmasını değil iki ülke arasında her alanda ilişkilerin güçlendirilmesini, uluslararası ve bölgesel konularda iş birliği yapmayı arzuluyor." ifadesini kullandı.

Flynn görüşme öncesinde, ziyaret kapsamında ülkenin batısındaki El-Faşir kentine bağlı Ketm ve Ayn Ru bölgelerinde incelemelerde bulundu.

ABD tarafından 1993'te "terörizmi destekleyen ülkeler" listesine alınan Sudan'a, 1997'de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştı.

Barack Obama ise yılbaşında görevi devretmeden önce yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Sudan'a 20 yıldır uygulanan ticari yaptırımların kaldırılması talimatını vermişti. Yaptırımların kaldırılmasının, terörle mücadelede Washington yönetimiyle iş birliği yapılması, Güney Sudan'da barışın sağlanmasına destek olunması gibi 5 konuya dayandığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise 12 Temmuz'da Sudan'a yönelik yaptırımların nihai olarak kaldırılmasını 3 ay daha ertelediğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulgani En-NaimEl-FaşirSudan
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