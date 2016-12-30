ABD'nin 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesi

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Barack Obama'nın, "8 Kasım başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararları ve ABD'de görevli 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesinin istenmesi Amerikan basınında geniş yer aldı.

New York Times'ın "Obama, Seçimlerdeki Siber Saldırı Nedeniyle Rusya'ya Misilleme Yapıyor" başlıklı haberinde, Amerikalı yetkililere göre, ABD'de görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istenmesinin nedeni olarak Rusya'daki Amerikalı diplomatların "taciz edilmesi" gösterildi.

Haberde ayrıca, ABD'li yetkililere göre, söz konusu Rus diplomatların bir bölümünün 8 Kasım başkanlık seçimlerinde siber saldırıyla ilişkisi olduğu belirtilerek, ABD'nin Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin kadar boşaltılması talebinin, bu yerleşkelerin Rusya'nın "istihbarat faaliyetleri" için kullanılmasından ötürü olduğu bildirildi.

ABD hükümetinin, 8 Kasım seçimlerinde siber saldırı iddialarını desteklemek üzere Rusya'ya işaret eden "kötü amaçlı bilgisayar yazılımı" (malware), Rusya tarafından sıklıkla kullanılan "bilgisayar ağı adresleri" ve diğer siber faaliyet delilleri de sunduğu vurgulanan haberde, "Birlikte ele alındığında, (Amerikan hükümetinin) eylemleri, ABD'ye yönelik devlet destekli bir siber saldırıya karşı verilen en güçlü yanıt oldu." ifadesi kullanıldı.

- Washington Post

Washington Post, "Obama Hükümeti 2016 Seçimlerine Karıştığı İçin Rusya'yı Cezalandırıcı Önlemler Açıkladı" haberinde, Federal Araştırma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), soruşturmalarının ardından "Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ederek Donald Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasına yardım ettiği" sonucuna vardığına dikkati çekti.

Haberde, önceki hafta "Rusya'ya açıkça ve gizlice bizim seçeceğimiz bir zamanda ve yerde cevap vereceğiz." açıklamasını yapan Obama'nın, yayınladığı başkanlık emrinde, "seçim süreçlerini ve kurumlarını olumsuz etkilemek amacıyla bilgiyi kötüye kullanmaya neden olma" değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

- Wall Street Journal

Wall Street Journal'ın, "ABD, Seçimlerde Siber Saldırı Nedeniyle Rusya'ya Yaptırım Uyguluyor; Rusya Misilleme Yapmayı Tehdit Etti" manşetli ve bir Kremlin sözcüsüne dayandırdığı haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin aldığı kararlara yanıt vermeyi amaçladığı ve "Burada mütekabiliyet ilkesi geçerli." sözünü kullandığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, Obama hükümetinin Rusya'ya karşı aldığı kararların Beyaz Saray'la ABD Başkanı seçilen Donald Trump arasındaki tartışmaları artıracağı vurgulandı. Bunun yanı sıra Trump'ın daha önce ABD istihbarat birimlerinin soruşturmalarını eleştirdiğini hatırlatıldı.

- CNN

ABD medya devi CNN'in "Beyaz Saray Rusya'ya Karşı Misilleme Yaptı" başlıklı haberinde de ABD'den ayrılması istenen Rus diplomatlar arasında iki kişinin FBI tarafından arandığı bilgisine yer verildi.

Haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'nın, "ABD'nin aldığı kararlara karşı benzer adımlar atılacaktır." yorumunda bulunduğu bildirildi.