Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Ak Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen Kilim Mobilya yenilikçi ürünler ve ihracat ile liderliği hedefliyor serkan sevim
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

"ABD'nin Abbas'ı devirme planları olduğuna dair sızan bilgiler var"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şas, "ABD'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı devirme planları olduğuna dair sızan bilgiler var." dedi.Şas,...

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şas, "ABD'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı devirme planları olduğuna dair sızan bilgiler var." dedi.

Şas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevden alınmasına yönelik planlar yaptığına dair istihbarat edindiklerini belirterek, "Arap tarafların " söz konusu planda dahli olmadığını ifade etti.

-"ABD'nin ara buluculuk rolü bitmiştir"

"ABD'nin bölgedeki ara buluculuk rolünün devamını kabul etmesi için Abbas'a baskı yaptığını" dile getiren Şas, "ABD'nin ara buluculuk rolü bitmiştir. Bundan geri dönüş yoktur." diye konuştu.

Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Şas, ABD'nin Mahmud Abbas'ı devirme planlarına Arapların ya da Abbas'a yakın kişilerin de dahil olduğu yönündeki söylentilerin aslı olmadığını kaydederek, Filistin'in birliğini korumak için İsrail'e karşı mücadele verme çağrısında bulundu.

Filistin merkezli "Kudüs net" sitesinde yayınlanan haberde, Filistin güvenlik güçlerinin Abbas'ı devirmek için kendisine yakın isimlerle ABD arasında görüşmeler olduğunu ortaya çıkardığı aktarılmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDFilistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasNebil Şas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5