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ABD'nin Afganistan yardımlarının çalındığı iddiası

- Eski bir istihbaratçı, ABD ordusunun Afgan güvenlik güçlerine yaptığı 76 milyar dolarlık yardımın yarısından fazlasının "yağmalandığını ve zimmete geçirildiğini" savundu

ABD'nin Afganistan yardımlarının çalındığı iddiası

KABİL (AA) - ABD ordusunun 2002 yılından bu yana Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi ve desteklenmesi için yaptığı 76 milyar dolarlık yardımın yarısından fazlasının "yağmalandığı ve zimmete geçirildiği" iddia edildi.

Eski Afgan istihbarat yetkilisi ve güvenlik uzmanı Kabil Han Tedbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Sayıştayı'nın kısa süre önce yayımlanan raporunda sözü edilen, 2002'den bu yana yapılan 76 milyar dolarlık para ve silah yardımının "hortumlandığını" ileri sürdü.

Tedbir, Taliban'ın devrilmesinden sonra iktidara geçen güçlerin, özel milisleri silahlandırdığını, çeşitli silah ve mühimmatı zimmetlerine geçirdiğini iddia ederek, 76 milyar dolarlık askeri teçhizatın, yolsuzluk yapılmamış olsaydı Afganistan'ın gelecek 40 yıl içindeki ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Bir diğer güvenlik uzmanı, eski Tuğgeneral Muhammed Arif de küçük silahların kolayca çalınıp kara borsada satıldığını, bu silahların bazen güvenlik güçleriyle çatışan militanların eline geçtiğini dile getirdi.

ABD Sayıştayı'nın denetimi, bu yardımın 26 milyar dolardan fazlasının, maaş, cephane, ekipman bakımı, enformasyon teknolojisi ve giyim olmak üzere "idame" kalemine, 18 milyar dolarının da ulaştırma, alt yapı projeleri, operasyonlar ve eğitime harcandığını gösteriyor.

Afgan güçlerine sağlanan donanım arasında 600 bin küçük silah, 163 bin telsiz, 76 bin araç ve 30 bin bomba imha teçhizatı, 16 bin istihbarat ve keşif aleti ve 208 uçak bulunuyor.


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ABD SayıştayıAfgan Güvenlik Güçleri
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