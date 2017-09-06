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ABD'nin Afganistan'daki hava üssünde intihar saldırısı

KABİL (AA) - ABD kuvvetlerinin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'da intihar saldırısı düzenlendi.Parvan vilayetine bağlı Bagram ilçe Kaymakamı Abdul Şukur Kuddusi, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, ABD kuvvetlerinin...

ABD'nin Afganistan'daki hava üssünde intihar saldırısı

KABİL (AA) - ABD kuvvetlerinin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram'da intihar saldırısı düzenlendi.

Parvan vilayetine bağlı Bagram ilçe Kaymakamı Abdul Şukur Kuddusi, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, ABD kuvvetlerinin Afganistan'daki hava üssü Bagram'ın giriş kapısında patlattığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaralandığını ifade eden Kuddusi, askerlerin kayıp verip vermediğinin henüz bilinmediğini söyledi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda ölen ve yaralanan yabancıların sayısının 20 olduğunu iddia etti.

Afganistan'daki ABD birliklerinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanBagramParvan
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