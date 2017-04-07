ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriye'de daha fazlasını yapmaya hazırız

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada, Esed rejiminin 6 yıl boyunca yüzbinlerce kişiyi öldürdüğünü, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu, uluslararası hukuku ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

BM raporlarının Suriye reijiminin kendi halkına karşı birçok kez kimyasal silah kullandığını ortaya koyduğunu hatırlatan Haley şöyle konuştu:

Esed'in Rusya'nın desteğinini alacağını ve sorumlu tutulmayacağını bildiği için kimyasal saldırılar düzenlemeye devam etti ama bu dün gece bu değişti. Kimyasal silahlar kullanıldığında ABD artık buna seyirci kalmayacak. Ölümcül kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önlemek, ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor."

Artık yeter demenin ve harekete geçmenin zamanı geldiğini ifade eden Haley, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." diye konuştu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre: "Müdahale Esed'i caydırmak için gerekliydi"

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise "Esed'in bedeli ne olursa olsun kendisine karşı çıkanları yok etmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin askeri müdahalesinin "meşru" olduğunu değerlendirmesinde bulunan Delattre, "Müdahale Esed'i caydırmak için gerekliydi." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Safronkov: "Saldırının bölge halkı için korkunç sonuçları olabilir"

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov da konuşmasında ABD'nin askeri operasyonunu "uluslararası hukukun açık ihlali ve saldırı" olarak nitelendirdi.

"ABD'nin gayrı meşru eylemini kınıyoruz." diyen Safronkov, "Bu eylemin bölgesel ve uluslararası istikrara yönelik ciddi sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin kimyasal silah saldırısı konusunda "masumiyet karinesini" gözardı ettiğini de kaydeden Safronkov, "Kendi yolunuza gittiğinizde bunun bölge halkı için korkunç sonuçları olabilir." diye konuştu.

Safronkov ABD'nin saldırısının "terörizmi güçlendirdiğini" de savunarak "Tekrar tekrar söylüyorum: Suriye silahlı kuvvetleri ülkede terörizmle savaşan ana kuruluştur. Teröristlerle kim savaşacak? Bu yasa dışı silahlı gruplar mı?" diye sordu.

Muhabir: Betül Yürük,Mustafa Keleş