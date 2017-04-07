ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Suriye'de Esed rejiminin yaptığı gerçekten bir insanlık suçu, savaş suçu, vahşet, büyük bir zulüm. Biz hekim olduğumuz için bu kimyasal saldırı sonrasında ilgili gazdan etkilenen insanların, çocukların nasıl acılar çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu dayanılası bir şey değildir. Dolayısıyla ABD'nin bu harekatını destekliyoruz." dedi.

Akdağ, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında gittiği Erzurum'un Hınıs ilçesinde Kaymakam Bülent Ay'ı makamında ziyaret eti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Akdağ, halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'a doğru giderken vatandaşlarla sıkça buluştuklarını ifade etti.

Haftada yaklaşık 100 saat çalıştıklarını anlatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü referandumun ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. İnanıyorum ki milletimiz doğru bir karar verecek, ferasetini bir kere daha gösterecek, Türkiye'nin önünü açacak yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyecek. Doğrusu Erzurum'da hava çok güzel. İki açıdan da çok güzel. Kıştan yeni çıktık, tertemiz bir bahar havası var ve vatandaşlarımız Erzurum'u 'evet' oylarında yüzde 80 hedefine inşallah ulaştıracaklar. Bunun için canla başla çalışıyoruz."

- "Suriye'de Esed rejiminin yaptığı savaş suçu"

Akdağ, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Suriye'de Esed rejiminin yaptığı gerçekten bir insanlık suçu, savaş suçu, vahşet, büyük bir zulüm. Biz hekim olduğumuz için bu kimyasal saldırı sonrasında ilgili gazdan etkilenen insanların, çocukların nasıl acılar çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu dayanılası bir şey değildir. Dolayısıyla ABD'nin bu harekatını biz destekliyoruz. Dışişleri Bakınımız gerekli açıklamayı yaptı. Yerinde bir karar ancak bununla kalmamalı. Bütün dünya, Birleşmiş Milletler bu meselede tavır alarak bu zalimliğin tekrarlanmasına fırsat vermemek gerekiyor. Bir karşılık verilmiş oldu Esed rejimine. Bana göre bu yetmez, bu zulmün durdurulması için bütün dünya, güçlü ülkeler ellerinden geleni yapmak zorundadır. Biz de Türkiye olarak destekliyoruz."

Sağlık Bakanı Akdağ, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal saldırının ardından Türkiye'de tedavi altına alınanlar olduğunu anımsatarak, "Türkiye'de hayatını kaybeden üç kişi vardı. 31 yaralının da tedavileri devam ediyor. Yeni intikal eden yaralı yok." bilgisini aktardı.







