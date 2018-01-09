ABD'nin casus uydusu kayboldu

ANKARA (AA) - SpaceX firmasının fırlattığı Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun kaybolduğu bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, yetkililer, SpaceX'in pazar günü ABD adına fırlattığı, amacı ve rokette ne olduğu saklanan "Zuma" adlı uzay misyonunun başarısız olduğunu belirtti.

Falcon 9 roketine monte edilmiş casus uydunun planlandığı gibi roketin üst kısmından ayrılarak yörüngeye ulaşmadığını ifade eden yetkililer, Zuma'nın atmosfere geri düştüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Zuma'nın milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.



