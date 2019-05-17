"ABD'nin çelikte ek vergiyi kaldırması yeterli değil"

İSTANBUL (AA) - Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirmesine ilişkin, "ABD’nin ek vergiyi kaldırması olumlu bir durum ancak bu gelişme daha önce yaptığımız ihracat rakamlarına ulaşmamız için yeterli değil." ifadesini kullandı.

Aslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 seviyesindeki gümrük vergisinin yeniden yüzde 25'e indirilmesini açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin ek vergiyi kaldırmasının olumlu bir durum olduğunu ancak ABD’ye ihracatın eski seviyelerine ulaşması için yeterli olmayacağını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"13 Ağustos 2018'de ABD yönetimi tarafından sadece ülkemiz aleyhine hızlıca alınan bir karar ile ABD pazarı sektörümüze kapatılmıştı. Bu süre zarfında koruma duvarlarından faydalanan ABD çelik sektörü yüzde 10 kapasite artışı sağlayabildi. ABD’nin yerel çelik sektörü, uluslararası rekabetin olmadığı bir ortamda pazar payını bizlerin aleyhine artırma imkânına kavuşmuş oldu. Bu nedenle ABD’nin çelik ithalatı yüzde 48 düştü.

Ayrıca, ilave vergiler nedeni ile pazardan dışlanan ana oyuncuların yerine Katar, Suudi Arabistan ve Cezayir gibi ülkeler ABD’ye ihracat yapmaya başladılar. Söz konusu nedenlerden ötürü sadece Türk çelik ürünlerine uygulanan yüzde 50’lik ilave gümrük vergisinin yüzde 25’e düşürülmesi sektörümüzün ABD’ye eskisi gibi ihracat yapabileceği anlamına gelmiyor. ABD pazarı artık bıraktığımız gibi değil. Eski pazar payımıza ulaşmamız ve eski ihracat rakamlarını gerçekleştirmemiz hiç kolay olmayacak."



ABD yönetiminin Kanada ve Meksika gibi rakip ülkelere ithalat vergilerinde tam muafiyet tanımasının da gündemde olduğuna işaret eden Aslan, "Böyle bir muafiyet kararının çıkması önemli tedarikçi konumunda bulunan iki büyük rakip ülkeye çok ciddi bir avantaj sağlayacak. ABD'nin ek vergiyi kaldırması olumlu bir durum ancak bu gelişme daha önce yaptığımız ihracat rakamlarına ulaşmamız için yeterli değil." yorumunu yaptı.

