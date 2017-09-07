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ABD'nin DACA'yı kaldırma kararı

- Filipinler, ABD'den sınır dışı edilmesi muhtemel 10 bin vatandaşına yardım edecek

ABD'nin DACA'yı kaldırma kararı

MANİLA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkeye 16 yaşından önce yasa dışı olarak giren göçmenlerin ABD'de kalmasını sağlayan DACA programının kaldırılması kararının ardından Filipinler hükümeti, sınır dışı edilmesi muhtemel 10 bin vatandaşına yardım edeceğini duyurdu.

Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano, deniz aşırı ülkelerdeki Filipinlilere yardım amacıyla ayrılan fonların, DACA'nın kaldırılmasından etkilenen kişiler için kullanılabileceğini belirterek "Her durumda, Filipinler'e geri dönmeleri halinde vatandaşlarımıza yardım etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Cayetano ayrıca ABD'de yaşayan Filipinlilere, DACA programı kapsamındaki göçmenlerin faydasına bir yasanın çıkarılmasını aktif biçimde desteklemeleri çağrısında bulundu.

Filipinler'in Washington Büyükelçiliğine göre, ABD'de 3,4 milyon Filipinli yaşıyor, bunların 310 bini kayıt dışı.

ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası döneminde, ülkeye yasa dışı olarak gelen ve Barack Obama döneminde ABD'de yaşama imkanı verilen yaklaşık 800 bin göçmenle ilgili düzenlemeleri kaldırma vaadinde bulunmuştu.

DACA programına göre, 16 yaşını tamamlamadan önce ülkeye gelmiş, 2012'de 31 yaşını tamamlamamış, suça karışmamış, ABD'de eğitimini sürdüren ve çalışan göçmenler yasal olarak sınır dışı edilmeye karşı koruma altına alınmıştı. Programda, ilgili kişilere yenilenebilir 2 yıllık çalışma izni verilerek sınır dışı edilmeleri erteleniyordu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın DACA programını kaldırma kararının 6 ay sonra uygulamaya geçeceği ifade edilmişti.


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