ABD'nin ek vergi getireceği 200 milyar dolarlık Çin ürünü

PEKİN (AA) - Çin, ABD'nin daha önceki tarifelerine misilleme yapması nedeniyle 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yüzde 10 gümrük vergisini getireceği yönündeki açıklamasını tepkiyle karşıladı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin son tehdidinin "tamamen kabul edilemez olduğu" ve Çin'in buna karşılık vereceği bildirildi.

Açıklamada, "Amerikan tarafının, gerilimi arttıran gümrük vergisi listesi yayımlaması tamamıyla kabul edilemez. Çin yönetimi, kendi temel çıkarlarını korumak için gerekli karşı önlemleri uygulamak zorunda kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Washington yönetimi, ABD-Çin ticaret savaşının katlanarak büyümesine neden olacak bir adım daha atmıştı.

ABD, Çin'in daha önceki tarifelerine misilleme yapması üzerine yüzde 10 gümrük vergisi getirilecek 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürün listesini yayımlamıştı.

- ABD-Çin ticaret savaşının gelişimi

ABD ile Çin arasında ticaret savaşının başlangıcı görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife koydu.

ABD yönetimi, ayrıca 22 Mart'ta Çin'in, ABD'li şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi konulacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık ürüne daha gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD yönetimi, 6 Temmuz'da Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), Çin'den gelen misillemeye cevaben hazırladığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini yayımlaması, kartopu gibi büyüyen ABD-Çin ticaret savaşında en son hamle oldu.