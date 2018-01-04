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ABD'nin Filistin'e yardımı Trump'la 10 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'nin Filistin'e ekonomik yardımları, Başkan Trump yönetiminin ilk yılında son 10 senenin en düşük seviyesine geriledi.

ABD'nin Filistin'e yardımı Trump'la 10 yılın en düşük seviyesine indi

WASHINGTON(AA) - ABD'nin Filistin yönetimine yaptığı ekonomik yardımları, Donald Trump’ın başkanlığının ilk yılında son 10 senenin en düşük seviyesine geriledi.

ABD’nin Kudüs’ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından yükselen gerilim, ABD Başkanı Trump’ın yeni yılın ilk gününde Filistin yönetimini hedef almasıyla yeniden tırmandı.

Trump, göreve geldiğinden bu yana İsrail lehine adımlar atmasının ardından barış müzakerelerine katılmama kararı alan Filistin yönetimini, ekonomik yardımları kesmekle tehdit etmişti.

ABD’nin 18,5 trilyon dolar civarındaki gayrisafi yurt içi hasılasının yanında çok cüzi kalan finansal yardımların “siyasi şantaj” olarak kullanıldığı eleştirilerine neden olan bu açıklama, ülkenin Filistin yönetimine ne kadar yardım yaptığı sorusunu da gündeme getirdi.

İsrail’e 2 yılda verilen yardım, Filistin’e 23 yılda verildi

AA muhabirinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) derlediği verilere göre, son 23 yılda Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne 8 milyar dolar civarında yardım yapıldı.

ABD, İsrail’e ise sadece 2016 ve 2017 yıllarında (sırasıyla 3,1 ve 4,9 milyar dolar) toplamda 8 milyar dolar finansman desteği sağladı. Ülkeye 1949’dan bu yana verilen toplam ekonomik yardımlar ise yaklaşık 130 milyar dolara ulaştı.

Buna ilaveten, eski Başkan Barack Obama, 2016 yılının eylül ayında ABD’nin İsrail’e 2019-2028 döneminde 38 milyar dolarlık askeri yardım yapmasını öngören anlaşma imzalamıştı.

Filistin yardımları, Trump’ın ilk yılında yüzde 32 geriledi

ABD'nin Filistin’e yardımı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görev yılında 285 milyon dolara geriledi. Bu, 2016 yılına göre yüzde 32 azalışa işaret ederken Filistin bakımından son 10 yılın en düşük yardım seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

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