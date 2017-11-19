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ABD'nin FKÖ temsilciliğini kapatma kararı

- Arap Birliği, FKÖ'nün Washington'daki temsilciliğinin kapatılması konusunda ABD ile temaslarda bulunuyor

ABD'nin FKÖ temsilciliğini kapatma kararı

KAHİRE (AA) - Arap Birliğinin, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) başkent Washington'daki temsilciliğinin kapatılması konusunda ABD ile temaslarda bulunduğu bildirildi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmede, Arap Birliğinin iki taraf arasındaki resmi iletişim kanallarını koruyacak biçimde, Washington yönetimiyle gerçekleştirdiği temasların ele alındığı belirtildi.

Maliki ise FKÖ'nün Washington'daki temsilciliğinin faaliyetlerinin askıya alınmasının barış süreci ile ABD'nin Filistin ve İsrail arasındaki siyasi sürece yönelik oynadığı role ciddi şekilde zarar vereceğini ifade etti.

ABD makamları, dün FKÖ'nün İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğu şikayeti geri çekmemesi ve İsrail'le doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda, örgütün Washington'daki yasal durumunun iptal edilmesi ve temsilciliğinin lisansının onay süresinin uzatılmayacağını tebliğ etmişti.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat ise buna karşılık Filistin yönetiminin, örgütün Washington'daki ofisinin lisans işlemlerinin yenilenmemesi durumunda ABD ile tüm iletişimi keseceğini açıklamıştı.

Filistin yönetimi, Nisan 2015'de UCM'ye katılmış ve İsrail'in 2008 ve 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerinin soruşturulması talebinde bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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ArapBirliğiFKÖWashington
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