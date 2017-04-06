ABD'nin Hamas komutanını terör listesine alması

GAZZE (AA) - Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığının, hareketin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Ahmed el-Gandur'u "küresel teröristler" listesine almasının, İsrail'i ihlallerine devam etmeye teşvik edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin Gandur'u teröristler listesine alması Filistin halkını ve meşru direnişi hedef almaktadır." dedi.

"Gerçek terör, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali ve halkına karşı işlediği suçlardır." ifadesini kullanan Kanu, kararın, İsrail yönetimine Filistin halkına yönelik ihlallerine devam etmesi için yeşil ışık yaktığını söyledi.

Kanu, Gandur'un terörist listesine alınmasının, Hamas'ı, Filistin'in kurtuluşu için verdiği mücadeleden alıkoyamayacağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gandur'un, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine tehdit oluşturduğu için küresel teröristler listesine dahil edildiği bildirilmişti.