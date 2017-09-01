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"ABD'nin hamlesine sert yanıt hazırlıyoruz"

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: - "ABD'nin (Rusya'nın konsolosluklarına yönelik) hamlesine karşılık sert yanıt hazırlıyoruz" - "ABD ile Rusya arasındaki karşılıklı yaptırım sürecini Rusya değil Obama yönetimi başlattı"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılmasına yönelik talebine "sert yanıt" hazırladıklarını söyledi.

Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGİMO) öğrencileriyle bir araya geldiği etkinlikte, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni diplomatik hamlesini değerlendirdi.

ABD ile Rusya arasındaki karşılıklı yaptırım sürecinin Rusya tarafından değil, Obama yönetimi tarafından başlatıldığını belirten Lavrov, "Bu yaptırım sürecini başlatanların amacı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik vaatlerini engellemekti." dedi.

ABD'nin, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılmasına yönelik talebini değerlendirmeye aldıklarına işaret eden Lavrov, "ABD'nin hamlesine karşılık sert bir yanıt hazırlıyoruz." diye konuştu.

ABD yönetimi, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu ile Washington ve New York'taki iki konsolosluk tesisinin kapatılması için 2 gün süre verildiğini açıklamıştı.

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