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"ABD'nin hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz"

- Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kudüs kararında taraflı tutumu ve uluslararası hukuku ihlal etmesinden dolayı ABD'nin masaya koyacağı hiçbir barış planını kabul etmeyeceğini söyledi

PARİS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD'nin Kudüs kararı sonrası tarafsızlığını yitirdiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeden gelecek herhangi bir barış planını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Abbas, Paris'te bir araya geldiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu, ABD yönetiminin tarafsızlığını kaybettiğini belirten Abbas, "ABD'den gelecek hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Abbas, dün BM'de düzenlenen oylama hakkında da, dünyaya güç ile şekil verilemeyeceğini, paranın gücünü kullanarak ülkelerin satın alınamayacağını belirtti. "İstediğiniz siyasi pozisyonu kabul etmeleri için ülkeleri parayla satın alamazsınız." ifadelerini kullanan Abbas, diplomatik çabaları devam ettireceklerini ve Filistin Devleti ve bağımsızlığını destekleyen ülkelerle ilişkileri geliştireceklerini söyledi.

ABD'nin aldığı karar ve dünkü oylama sonrası yalnızlaştığını ve güvenilir müzakereci rolünü kaybettiğini belirten Abbas, "Siyaset yolundan ve barış kültüründen ayrılmayacağız ve bize destek veren ülkelerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Fransa’nın Filistin için ülke olarak ve AB içerisinde farklı bir rolü olduğunu kaydeden Abbas, dün BM’de yapılan oylamada Fransa’nın desteğinden dolayı da teşekkür etti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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