Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

ABD’nin İsrail Büyükelçisinin kızı da İsrail’e göç etti

- İsrail’e göç eden ve aralarında ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’in kızının da bulunduğu 233 kişilik ABD’li Yahudi grup başkent Tel Aviv'e ulaştı

ABD’nin İsrail Büyükelçisinin kızı da İsrail’e göç etti

KUDÜS (AA) – İsrail’e göç eden ve aralarında ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’in kızının da bulunduğu 233 kişilik ABD’li Yahudi grup ülkeye ulaştı.

İsrail’e göçü teşvik eden Yahudi kuruluşu Nefesh B’Nefesh (Birleşik Yahudi Ruhlar) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’den İsrail’e göç eden ve aralarında ABD’nin İsrail Büyükelçisi Friedman’in 23 yaşındaki kızı Talia Friedman’in de bulunduğu 233 kişilik Yahudi grubun bugün İsrail hava yolları El-Al ile ülkeye ulaştıkları belirtildi.

Açıklamaya göre, göç eden ABD’li Yahudilerden kadın-erkek olmak üzere 68’i vatandaşlık aldıktan sonra gönüllü olarak İsrail ordusuna katılacak.

İsrail Göç Bakanlığı ve Yahudi Ajansı’nın iş birliğiyle ülkeye gelen ABD’li Yahudi grubu, İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda İsrail Yeş Atid Partisi (Gelecek Partisi) Genel Başkanı Yair Lapid, İsrail’e bağlı Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat, Yahudi Ajansı Başkanı Natan Sharansky ve diğer İsrailli yetkililer karşıladı.

Yeş Atid Partisi Genel Başkanı Lapid, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim size ihtiyacımız var, çünkü ailemiz siz olmadan eksik kalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti, Yahudi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla dünyadaki Yahudilerin İsrail’e göçünü sağlıyor ve bu duruma destek veriyor.

Buna karşın İsrail İstatistik Bürosunun açıkladığı veriler, ülkeyi terk eden İsraillilerin sayısında artış yaşanmaya başladığı yönünde. Buna göre, 2015 yılında ülkesinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen İsraillilerin sayısı geri dönenlerden daha fazla.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezinin verilerine göre, 8 milyon 680 bin kişilik İsrail devletinin 1 milyon 808 binini Arap nüfus oluşturuyor. Yaklaşık 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 74,4’ünü Yahudiler oluştururken çoğunluğu Müslüman Arap nüfus ise ülkenin yüzde 20,8’ine tekabül ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e büyükelçi olarak atadığı Friedman, seçim kampanyası boyunca kendisine İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

Friedman, bir dönem İsrail'de yayımlanan Yahudi yerleşim birimi yanlısı Siyonist Arutz Sheva ve sağcı Jerusalem Post gazetelerinde de köşe yazarlığı yapmıştı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Friedman'in aynı zamanda Kudüs yakınındaki Telbiye bölgesinde de bir evi bulunuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBen Gurion HavalimanıGöçIsrailYahudi Ajansı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5