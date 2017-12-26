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"ABD’nin Kudüs kararı adaletsizliğin temelidir"

- Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi Rektörü Kamaruddin: - "ABD’nin Kudüs kararının uluslararası hukuka aykırı olduğu tescillenmiştir" - "Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması, adaletsizliğin temelidir" - "Trump, bu açıklamasıyla uluslararası hukuka aykırı davranmanın yanı sıra dünya kamuoyunu dikkate almadığını da göstermiştir"

KUALA LUMPUR (AA) - Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi (IIUM) Rektörü Züleyha Kamaruddin, ABD'nin Kudüs ile ilgili kararını "adaletsizliğin temeli" olarak niteledi.

IIUM Rektörü Kamaruddin, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı hakkında AA'ya açıklama yaptı.

Kudüs’ün statüsünün tarihte birçok kez gündeme geldiğini ancak ABD ve İsrail’in de onaylamasıyla Kudüs’ün tüm dinlere ait olduğu kararının alındığı vurgulayan Kamaruddin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Aralık’da tek taraflı olarak "düşüncesiz ve kibirlice" Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıkladığını anımsattı.

Kamaruddin, "Trump, bu açıklamasıyla uluslararası hukuka aykırı davranmanın yanı sıra dünya kamuoyunu dikkate almadığını da göstermiştir." görüşünü kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan ABD’yi ezici kararın, tarihte yapılan Kudüs hakkındaki toplantılarda alınan kararların tekrarı olduğuna dikkati çeken Kamaruddin, ”Yıllardır bölgede devam eden barış sürecine telafi edilemeyecek zarar veren ABD’nin aldığı bu küstah karar, BM Genel Kurulunda ezici üstünlükle reddedilmiştir. Kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu tescillenmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

- Dünyaya birleşme çağrısı

Tüm dünyaya bu tek taraflı adaletsiz karara karşı birleşme çağrısı yapan Kamaruddin, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’in devlet olarak tanınmaması, çağdaş dünyadaki tüm adaletsizliklerin anasıdır. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ise bu adaletsizliğin temelidir. Dünyada barış ve adaleti savunan tüm ülkeler, Filistin halkına yönelik bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için bir araya gelmeli ve bu küstah tek taraflı süper gücün eylemine karşı durmalıdır.”

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