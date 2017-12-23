Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

ABD'nin Kudüs kararı Berlin’de protesto edildi

ABD’nin, Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi.

ABD'nin Kudüs kararı Berlin’de protesto edildi

BERLİN (AA) - Filistinli sivil toplum örgütlerince düzenlenen yürüyüş için yüzlerce kişi Spandauer Caddesi’nde toplandı. Göstericiler, Unter den Linden Caddesi üzerinden ABD'nin Berlin Büyükelçiliğinin önündeki Pariser Meydanı’na kadar yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan grup, "Filistin'e özgürlük" pankartı açarak, "Terörist İsrail, terörist ABD", "İsrail Filistin’den çık", "İşgalciler Filistin’den çıkın" sloganları attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, meydanda okunan bildiriyle son buldu.

Bildiride, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etme kararının, "Büyük İsrail" projesi yönünde atılmış bir adım daha olduğu kaydedildi.

Kararın provokasyon olduğu vurgulanan bildiride, "Kudüs, Filistin’nin kalbidir." denildi.

Kudüs'ün Yahudilerin başkenti olarak kabul edilmesinin asla kabul edilmeyeceği belirtilen bildiride, "Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarını koruyacağız." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Erbil Başay

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Kudüs Kararına TepkiBerlinDünyaKudüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5