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ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

- ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve yaşanan zulme tepki için İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan Nurettin Koç, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine ulaştı

ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

ANKARA (AA) - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki için İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan 35 yaşındaki Nurettin Koç, Kızılcahamam'a geldi.

D-100 karayolunda elinde Filistin bayrağıyla yürüyen Koç, Kızılcahamam'da İlim Yayma Cemiyeti ilçe temsilcileri tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Koç, yürüyüşe 17 Aralık'ta İstanbul'dan başladığını, 13 günde Kızılcahamam'a ulaştığını söyledi.

Ankara'dan Hatay'a doğru yürümeye devam edeceğini dile getiren Koç, "Benim gücüm Hatay'a kadar yetiyor. Oradan da güvenilir bir yol ya da güzergah bulabilirsem Kudüs'e kadar gideceğim. Şu an için önceliğim Türkiye sınırlarını tamamlamak." ifadesini kullandı.

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KızılcahamamKudüsNurettin KoçYürüyüş
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