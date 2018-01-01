ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

ANKARA (AA) - ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan 35 yaşındaki Nurettin Koç, Ankara'ya geldi.

Taşıdığı Filistin bayrağıyla 17 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan Koç, yürüyüşünün 16'ncı gününde Ankara'ya ulaştı.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına hem de yıllardır bölgede yaşanan zulme tepki göstermek için yürüyüşe başladığını söyledi.

Kudüs için herkesin tepkisini ortaya koyduğunu belirten Koç, "Her birimiz kendi mahir olduğumuz kulvarlarda bir şeyler yapabiliyoruz. Ben de Müslüman bir birey olarak, insan olarak, 'Bu zulme karşı ne yapabilirim?' diye düşündüm. Bu cevabı buldum." diye konuştu.

Koç, yürüyüşe başladığı günden beri vatandaşların kendisine destek olduğunu ve yardım ettiğini anlatarak, "Anadolu halkı ekmeğini bölüşür.' cümlesi, gerçekten hala geçerliliğini sürdürüyor. Ben bunu somut olarak yaşadım. Mesela bir vatandaş aracıyla durdu. Beni gördüğünde duygulandığını söyledi. 'Aracımda sadece ekmeğim var.' dedi. Ekmeğini böldü ve bana verdi." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan sonra Aksaray ya da Konya üzerinden yürüyüşüne devam edeceğini kaydeden Koç, Adana, Osmaniye ve Hatay güzergahını izleyeceğini dile getirdi.