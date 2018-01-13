ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

KONYA (AA) - ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan Nurettin Koç (35), Konya'ya geldi.

Taşıdığı Filistin bayrağıyla 17 Aralık'ta İstanbul'dan yola çıkan Koç, yürüyüşünün 28. gününde Konya'ya ulaştı.

Ankara Caddesi'ndeki Karayolları Camisi'nde öğle namazını kılan Koç, kent merkezine doğru yürüyüşüne devam etti.

Nurettin Koç'a, ellerinde Filistin bayrakları bulunan bir grup da eşlik etti.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına hem de yıllardır bölgede yaşanan zulme tepki göstermek için yürüyüşe başladığını söyledi.

Kudüs için herkesin tepkisini ortaya koyması gerektiğini belirten Koç, "Kudüs hepimizin ortak davası. İhtilaflarımızı bir kenara bırakalım ve ittifak ettiğimiz şeylerde biraz yol almaya çalışalım. Biraz bu yolda mücadele edelim." dedi.

Koç, Kudüs'e gitmek için Konya'dan sonra Adana ve Hatay güzergahını izleyeceğini dile getirdi.