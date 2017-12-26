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ABD’nin Kudüs kararına tepkiler

RABAT (AA) - Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), temsilciler meclisinde Filistin davasını savunmak için özel bir çalışma grubunun kurulmasını talep ettiği bildirildi. PJD tarafından Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Maliki’ye...

ABD’nin Kudüs kararına tepkiler

RABAT (AA) - Fas Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), temsilciler meclisinde Filistin davasını savunmak için özel bir çalışma grubunun kurulmasını talep ettiği bildirildi.

PJD tarafından Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Maliki’ye sunulan öneride, parlamenterlerden oluşacak ve Filistin davasını savunacak özel bir çalışma grubunun bir an önce kurulması için gerekli çalışmaların başlatılması talep edildi.

Ayrıca mesajda, mecliste bulunan 11 numaralı salonun adının da "Kudüs Salonu" olarak değiştirilmesi teklif edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Amerikan Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD’nin bu kararını duyurmasının ardından Fas’ın birçok kentinde yüzlerce protesto gösterisi düzenlenmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke çekimser kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Kudüs Kararına TepkilerFas Adalet Ve Kalkınma Partisi (PJD)Habib El-Maliki
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