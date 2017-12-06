ABD'nin Kudüs planına Lübnan'dan tepkiler

BEYRUT (AA) - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı, tüm dünyada olduğu gibi Lübnan'da da tepkilere neden oldu.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri, Müstakbel Hareketi, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ve Lübnan'daki Filistinli gruplar, yaptıkları açıklamalar ve yayımladıkları bildiriler ile ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına tepki gösterdi.

- "Barış süreci tamamen sona erebilir"

Lübnan Başbakanı Hariri'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması durumunda "hiç tahmin etmeyeceği bir tepki" ile karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması durumunda mevcut barış süreci tamamen sona erebilir." ifadesi kullanıldı.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise açıklamasında ABD'nin planını yeni bir Balfour Deklarasyonu girişimi olarak niteleyerek, Filistin halkının haklarının bir kez daha gasbedilme tehlikesine dikkati çekti. Berri, ABD Başkanı Trump'ı söz konusu kararı nedeniyle kınadı.

- "Kudüs, Filistin'in başkenti olmaya devam edecektir"

Lübnan'daki Filistinli gruplar, tepkilerini ortak açıklamayla ortaya koydu. Açıklamada, "İşgale ve ABD'ye rağmen Kudüs, Filistin'in başkenti olmaya devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Filistin'in işgal edilmesini desteklediği için ABD Başkanı Donald Trump'ı kınayan Filistinli gruplar, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planının "uluslararası hukuku açıkça ihlal etme" anlamı taşıdığına dikkati çekti.

Filistin'in egemenliğine herkesin saygı duyması gerektiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in son zamanlarda Gazze'ye ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları da kınandı.

- "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı Arap ulusuna açık bir saldırıdır"

Müstakbel Hareketi tarafından yayımlanan bildiride ise "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı Arap ulusuna açık bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin bu planının sadece Müslümanlara değil Hristiyanlara da saldırı olduğu aktarılan bildiride, ABD'ye bu kararından vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

- "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı krizi alevlendirecek"

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan yaptığı açıklamada, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı krizi alevlendirecek." uyarısında bulundu.

Trump'ın kararını, "Arapların ve Müslümanların duygularını provoke etmek" olarak değerlendiren Müftü Deryan, söz konusu adımın aynı zamanda bölgeyi ve uluslararası toplumu olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Kudüs'te yarım asırdır devam eden işgal, ABD Başkanı Donald Trump'ın burayı İsrail'in başkenti olarak tanıma planıyla yeni bir safhaya girdi.



İsrail, 5 Haziran 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etti.



İsrail meclisi 1980'de kabul ettiği bir yasayla tek taraflı olarak Kudüs'ü doğusuyla batısıyla İsrail'in "birleşik başkenti" ilan etti. Buna karşılık BM Güvenlik Konseyi, 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı kabul etti.



ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ü işgal altında sayıyor. Ayrıca hiçbir ülke Doğu veya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor. İsrail'i tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor.



Trump'ın seçim sürecinde verdiği sözü yerine getirmesiyle ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke olacak. Filistinlilerden ve uluslararası toplumdan, bu kararın Filistin'i ve bölgeyi ateşe atacağı yönündeki uyarılar da bu planı Trump'ın gündeminden düşüremedi.